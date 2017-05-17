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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ТОП-150 предприятий Монголии награждены за успешное ведение деятельности
CA-NEWS (MNG) - Министерство труда и социальной защиты Монголии вручило 11 мая награды ТОП 150 предприятиям, которые в течение 2014-2016 годов проработали без несчастных случаев на производстве и сохранили рабочие места в период 2012-2016 годов, сообщает Монцамэ.

В 2014-2016 годах в масштабе страны зарегистрированы более 21 тыс.предприятий и организаций, не имеющих несчастных случаев на производстве /НСП/, и 8.7 тыс. работодателей, которые в период 2012-2016 гг сохранили рабочие места без увольнения своих работников.

В ходе церемонии награждения замминистра труда С.Мунгунчимэг поздравила ТОП 150 предприятий. В первую пятерку из ТОП-150 вошли компании Мобиком, АПУ, Саузсгоби Сендс, Мунхийн Баян Гал и Служба обеспечения полетов Главного управления гражданской авиации. За ними последовали коммерческие банки ХААН и Хас, компания Скайтел и т.д.

В Фонд страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, который является одним из пяти фондов социального страхования, в прошлом году были сосредоточены 125.1 млрд. тугриков.

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