Выдвинут третий кандидат на пост президента Монголии

- Кандидатом на президентских выборах в Монголии от Монгольской народно-революционной партии (МНРП) стал Сайнхүүгийн Ганбаатар. Как сообщает портал Gogo 65% делегатов на собрании партии отдали за него свои голоса.

МНРП должна зарегистрировать своего кандидата в избирательной комиссии до 17 мая.

В отношении предыдущего кандидата от МНРП Намбарына Энхбаяра ЦИК отказалась регистрировать его по причине неполного предоставления документов, а также на основании судимости, у которой не закончился срок.

Кроме того, Энхбаяр не выполнил требование закона о выборах о постоянном проживании на территории страны в течение последних 5 лет, так как Энхбаяр с 13 августа 2013 года до 9 октября 2014 года или в течение 13 месяцев лечился и находился в Южной Корее.

Согласно закону о выборах в случае отказа в регистрации кандидату или соответствующей партии дается срок на предоставление недостающих материалов или возможность выдвинуть новую кандидатуру. Этот срок истекает 17 мая.

Ранее, ЦИК зарегистрировала кандидатов Халтмаагийн Баттулга из Демократической партии, Миегомбын Энхболд из Монгольской Народной партии и приняла решение выдать им мандаты.

26 июня в Монголии пройдут седьмые президентские выборы. Нынешний президент Цахиагийн Элбэгдорж не будет баллотироваться, поскольку занимал пост два срока. Президент может быть переизбран только один раз.

Согласно Закону о выборах, три политические партии, заседающие в парламенте, имеют право выдвинуть кандидата на президентские выборы 2017 года: Монгольская народная партия (МНП), Демократическая партия (ДП) и Монгольская народно-революционная партия (МНРП). 6 мая партии официально объявили своих кандидатов в президенты.

Кандидаты, баллотирующиеся на выборах, получат свидетельства о кандидатурах 27 мая. Предвыборные кампании начнутся с 6 июня по 25 июня. Монгольские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать в соответствующих посольствах и консульствах 10 и 11 июня.

Согласно закону о выборах страны, кандидат, выдвигаемый на высший пост в государстве не может быть моложе 45 лет, должен быть коренным жителем Монголии, проживать в стране по крайней мере 5 последних лет.