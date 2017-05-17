Узбекистан продолжает перестановки в финансовом блоке правительства

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил нового заместителя министра финансов. Им стал Ахадбек Хайдаров, говорится в Постановлении, подписанном главой Узбекистана 16 мая.

В компетенцию Хайдарова войдут вопросы финансирования социальной сферы, науки, органов управления и работа внебюджетного Пенсионного фонда.

До назначения Хайдаров занимал пост Председателя Правления АКБ «Микрокредитбанк». Это уже не первое назначение Мирзиеева в финансовом блоке правительства. В конце прошлого года главой Минфина был назначен Батыр Ходжаев.