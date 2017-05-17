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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан пытается экстрадировать соотечественниц из тюрьмы в Кабуле
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан намерен экстрадировать из Афганистана трех женщин - вдов боевиков и двух детей из кабульской тюрьмы. Они были задержаны и помещены в тюрьму в 2016 году после убийства их мужей.

Источник в правоохранительных структурах сообщил, что родственники заключенных женщин попросили посольство Афганистана в Душанбе экстрадировать их из Кабула. По словам собеседника, они обеспокоены условиями содержания в афганской тюрьме.

«Их мужья на родине находились в розыске, но в отношении женщин уголовного преследования не было. Афганская сторона уведомила нас, что женщины признаны виновными в членстве в Талибан и «Исламском государстве», - отметил источник.

Ходатайство таджикской стороны об экстрадиции заключенных женщин из афганской тюрьмы подано на основе соглашения об обмене заключенными между двумя странами, подписанном в 2010 году.

Власти Афганистана отмечают, что запрос рассматривается, но экстрадиция женщин возможна только при их согласии. Источник в МИД Афганистана сообщил, что в кабульской тюрьме содержится 7 уроженок Таджикистана с малолетними детьми. По его словам, представительство Красного Креста в Кабуле переговорило с ними, но они пока не дали согласия на экстрадицию в Таджикистан.

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