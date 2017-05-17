РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в городе Джелалабаде на здание государственной телерадиокомпании страны RTA было совершено вооруженное нападение, сообщает местный телеканал Tolonews.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, сказал представитель провинциального губернатора Атталлах Хогьяни (Attaullah Khogyani). По его словам, несколько человек было также ранено и позднее доставлено в больницу.

жалал абад

Он также заявил, что четверо нападавших пытались штурмовать здание телестанции. Двое нападавших были убиты в результате тяжелых боев, третий был захвачен, а четвертый по-прежнему продолжает стрельбу по представителям сил безопасности.

В отчетах указывается, что нападение началось около 10 утра в среду, 17 мая.

Сотрудник RTA сообщил Tolonews, что в здании ежедневно работает по меньшей мере 40 человек. Журналист телеканала, который находится на месте происшествия, сказал, что войска афганской национальной армии находятся сейчас на месте происшествия.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×