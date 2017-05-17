В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в городе Джелалабаде на здание государственной телерадиокомпании страны RTA было совершено вооруженное нападение, сообщает местный телеканал Tolonews.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, сказал представитель провинциального губернатора Атталлах Хогьяни (Attaullah Khogyani). По его словам, несколько человек было также ранено и позднее доставлено в больницу.

Он также заявил, что четверо нападавших пытались штурмовать здание телестанции. Двое нападавших были убиты в результате тяжелых боев, третий был захвачен, а четвертый по-прежнему продолжает стрельбу по представителям сил безопасности.

В отчетах указывается, что нападение началось около 10 утра в среду, 17 мая.

Сотрудник RTA сообщил Tolonews, что в здании ежедневно работает по меньшей мере 40 человек. Журналист телеканала, который находится на месте происшествия, сказал, что войска афганской национальной армии находятся сейчас на месте происшествия.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.