«Узбектелеком» и Google договорились о сотрудничестве

- В Ташкенте 16 мая в головном офисе АК «Узбектелеком» состоялась рабочая встреча представителей компании Google Global Cache (GGC) с руководством и специалистами АК «Узбектелеком». Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества и улучшения качества сервисов Google для пользователей из Узбекистана, сообщается на сайте компании.

Со стороны GGC во встрече участвовали Дэйв Шварц, из штаб-квартиры Google, (Калифорния), менеджер по связям с операторами для рынков EMEA, включая Россию и СНГ Ян Клири. Они продемонстрировали возможности GGC для улучшения качества сервисов Google для пользователей из Узбекистана путём установки оборудования GGC на технологической площадке АК «Узбектелеком».

По итогам встречи стороны договорились об установлении взаимовыгодного сотрудничества. При запуске CDN узла GGC на сети АК «Узбектелеком» появится возможность кэширования наиболее популярных ресурсов Google, что значительно повисит качество сервисов Google для всех пользователей из Узбекистана.