РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Краснодаре в садовом товариществе нашли труп повешенной девушки из Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В Краснодаре жительница садового товарищества 17 мая обнаружила тело 23-летней девушки из Узбекистана.

В полицию около 1:00 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила в доме тело своей подруги. На место выехала оперативно-следственная группа. Тело погибшей находилось около входной двери в дом. По версии следствия, девушка повесилась из-за проблем в личной жизни.

«Личность погибшей установили, это 23-летняя уроженка Узбекистана. Установлено, что она приехала на заработки около полугода назад. Предсмертной записки девушка не оставила. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×