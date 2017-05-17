В Краснодаре в садовом товариществе нашли труп повешенной девушки из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 16:34, 17 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Краснодаре жительница садового товарищества 17 мая обнаружила тело 23-летней девушки из Узбекистана.
В полицию около 1:00 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила в доме тело своей подруги. На место выехала оперативно-следственная группа. Тело погибшей находилось около входной двери в дом. По версии следствия, девушка повесилась из-за проблем в личной жизни.
«Личность погибшей установили, это 23-летняя уроженка Узбекистана. Установлено, что она приехала на заработки около полугода назад. Предсмертной записки девушка не оставила. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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