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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии зафиксирован самый засушливый период за последние 70 лет
CA-NEWS (MNG) - Последствия глобального потепления наблюдались в Монголии в последние годы, поскольку средняя температура воздуха за последние 70 лет увеличилась на 2,2 градуса по данным метеорологических наблюдений с 1940 года, сообщает портал Gogo.

Самый засушливый период был зарегистрирован между 1997 и 2001 годами. Страна стала самой засушливой за 70 лет из-за очень низкого количества атмосферных осадков и превышения температуры.

С 1990 по 2000 года наблюдалось в среднем 30 природных явлений каждый год. Их число удвоилось с 2001 по 2016 год. Например, число дней с пыльными бурями увеличилось до 47 в 2015 году, тогда как в 2014 году было 37 дней.

Хотя общий объем выбросов углекислого газа в Монголии ниже общемирового, 6,08 метрических тонн выбросов CO2 на душу населения указывает на число, которое значительно превышает средний мировой показатель.

По результатам централизованной переписи поверхностных вод в 2016 году было высушено 774 источника, 263 малых и больших рек и 346 озер.

В соответствии с оценкой воздействия изменения климата за последние 70 лет на экологические, социальные и экономические сектора, негативное влияние на животноводство, сельское хозяйство и лесное хозяйство, вероятно, увеличится.

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