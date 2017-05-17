Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за парня не аристократического происхождения

- Японская принцесса Мако Акисино, старшая внучка императора Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за своего одногруппника, сообщает Reuters.

Принцесса Мако окончила Международный христианский университет в Токио, как и ее 25-летний избранник Кей Комуро (Kei Komuro). Как сообщает Daily Mail, пара впервые встретилась пять лет назад в одном из ресторанов столицы. Известно, что принцесса уже познакомила возлюбленного со своей семьей, которая одобрила выбор девушки. Комуро увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы с ним девушка лишится титула.

Принцесса является старшей дочерью принца Акисино и принцессы Акисино. У представительницы королевской семьи есть 22-летняя младшая сестра Како и 10-летний брат Хисахито. По закону, на императорский престол в Японии могут претендовать лишь мужчины.

У императора всего четыре внука, остальные три внучки - Мако, ее младшая сестра, Како и дочь наследного принца Нарухито — Айко. По данным Reuters, в Японии постоянно идут дебаты о постоянно уменьшающейся королевской семье.

Ожидается, что кабинет министров Японии утвердит законопроект согласно, которому 83-летний император Акихито сможет уйти в отставку, что станет первым отречением от престола японского императора почти за два столетия. Ранее, он заявил об опасениях, что его здоровье может затруднить выполнение обязанностей.

Но законодательство не затронет спорные вопросы такие как пересмотр закона о правопреемстве только для мужчин, а также разрешения женщинам оставаться в императорской семье после вступления в брак с человеком не аристократического происхождения.

Отвечая на вопрос о проблеме нехватки в королевских семьях, главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга (Yoshihide Suga) заявил: «Мы не намерены менять наши взгляды и приступить к рассмотрению шагов по обеспечению стабильной имперской преемственности».