В Москве в ЗАГСах запретили проводить свадьбы в шортах, майках и рваных джинсах

CA-NEWS (CA) - Московские ЗАГСы с 1 мая запретили играть свадьбы в шортах, майках и рваных джинсах. Эта информация есть в памятках, которые выдают женихам и невестам в ЗАГСах при подаче документов, пишет газета «Известия».

Также в московских ЗАГСах отменили услуги по фото- и видеосъемке при регистрации бракосочетаний. На территории запретили распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов «лепестками, рисом, конфетами и т.п.». Это ограничение введено из-за того, что «приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний», уточняет издание.

На регистрации брака запретили живую музыку, нельзя приводить с собой музыкантов. Отделения загсов до лета оборудуют техникой, которая их заменит. Стоимость услуг ЗАГСов планируют свести к госпошлине.

Заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Марина Маслова рассказала «Известиям», что ограничения ввели из-за многочисленных обращений индивидуальных предпринимателей, оказывающих платные услуги, за консультациями к сотрудникам, что мешало им работать.

В ряде регионов России, по данным газеты, ограничения на коммерческие услуги ЗАГСов ввели в 2015 году. Однако сотрудники учреждений заявили изданию, что нареканий от женихов и невест не получали.

В управлении ЗАГС Москвы также объяснили, что с 1 мая в столичных ЗАГСах ввели правила дресс-кода, согласно которому сочетающимся браком запрещено приходить на церемонию в шортах, майках и рваных джинсах. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь управления загс Евгения Смирнова.

Московские загсы выдают молодоженам памятки, в которых прописаны «элементарные правила поведения» в загсах и рекомендации по дресс-коду, добавила она. Загсы перестали предоставлять дополнительные платные услуги, которые ранее обеспечивали индивидуальные предприниматели.

В памятках прописано, что больше в подразделениях не будет никаких дежурных фотографов, видеооператоров и музыкантов. Женихам и невестам придется заранее и самостоятельно позаботиться об этих услугах.