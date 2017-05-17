ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

CA-NEWS (CA) - Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Гауден Галеа, сообщает Delfi.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - заявил журналистам Галеа.

На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров на каждого жителя страны).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя. Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.

Представитель ВОЗ уточнил, что, по данным организации, лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. По его словам, с первыми двумя Литва справляется неплохо, однако цены на алкоголь в стране считаются слишком доступными.

Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе, чуть хуже — в Восточной Европе, еще хуже — в странах СНГ.