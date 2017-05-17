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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Государство не станет охватывать гарантией пенсионные деньги казахстанцев - Нацбанк РК

CA-NEWS (KZ) - Нацбанк не будет вносить изменения в законодательство относительно расширения гарантий Казахстанского фонда гарантирования депозитов на пенсионные накопления, размещенные на банковских вкладах. Об этом сообщается в ответе финрегулятора на запрос Общественного совета при ЕНПФ, передает Tengrinews.kz.

Как поясняется, гарантирование вкладов в Казахстане, так же как и в большинстве других стран, прежде всего направлено на защиту интересов розничных неквалифицированных инвесторов. Так, основная идея института заключается в проведении быстрых выплат вкладчикам из независимого финансового источника в случае прекращения деятельности банка для предотвращения паники среди вкладчиков и сокращения общественных издержек на преодоление последствий кризисных явлений.

"ЕНПФ является институциональным инвестором, и управление пенсионными активами должно осуществляться с учетом оценки рисков при принятии инвестиционных решений. Мы считаем, что проблема обеспечения сохранности пенсионных накоплений лежит не в плоскости гарантирования, а в плоскости улучшения качества инвестиционных решений и управления рисками при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, в том числе за счет вовлечения самих вкладчиков в процесс, например, путем выбора управляющих", - считают в Нацбанке РК.

Отмечается, что в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении государство гарантирует сохранность пенсионных взносов в размере фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода вкладчика на пенсию. Решения по гарантированию сохранности пенсионных активов относятся к компетенции правительства, которое разрабатывает основные направления государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и организует их осуществление.

Напомним, ранее пенсионные деньги казахстанцев предложили охватить системой гарантирования депозитов. Член общественного совета при ЕНПФ Бота Жуманова обратила внимание на то, что казахстанские банки получают пенсионные деньги в виде депозитов, но не платят никаких взносов, обеспечивающих гарантию их возврата. Она предложила обязать банкиров делать больше отчислений в КФГД.

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