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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовский Фонд развития предоставит Таджикистану $35 млн на строительство школ
CA-NEWS (TJ) - Кредитное соглашение на сумму 131,3 миллиона саудовских риалов было подписано в Джидде в преддверии ежегодного Заседания Управляющих Исламского банка развития.

В Саудовской Аравии состоялась церемония подписания кредитного соглашения по проекту «Строительство и оборудование ряда средних школ, фаза 4» между Республикой Таджикистан и Саудовским Фондом Развития (СФР), сообщается на официальном сайте Минфина РТ.

«Проект нацелен на улучшение общего образования посредством строительства и оснащения нескольких средних школ в таких районах, как Муминобад, Ховалинг, Бальджуван, Дангара, Шамсиддини Шохин, Куляб, Восеъ, Фархор, Темурмалик, Хамадони, Бохтар, Нурек, Хуросон, Джайхун, Вахш, Пяндж, Кабадиян, Шахритуз, Дусти, Джами, Деваштич, Истаравшан, Пенджикент, Ашт, Канибадам, Мастчох, Варзоб, Рудаки, Вахдат и Нурабад», - сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.

Как сообщается, Саудовский Фонд Развития выделил 131,3 миллиона саудовских риалов (эта сумма эквивалента 35 миллионов долларов) для финансирования проекта, который предположительно будет завершен в 2023 году.

Соглашение подписали министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбониён и Управляющий Директор Фонда Юсеф Ибрагим Эль-Бассам.


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