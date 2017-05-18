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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Число отравившихся мороженым в Андижане достигло 1,5 тысячи
CA-NEWS (UZ) - В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана мороженым отравились в общей сложности 1,5 тысячи человек. Сотням жителей была оказана первая медицинская помощь, после их выписали домой, передает centralasian.org.

В настоящее время с диагнозом пищевое отравление в больнице остаются сотни человек. Как сообщил один из андижанских врачей, в больнице Шахрихана после пищевого отравления проходят лечение около 200 человек, пять человек переведены в реанимационное отделение.

По сообщениям источников, несколько человек госпитализированы в другие больницы.

В правоохранительных органах Андижанской области сообщили о том, что все отравившиеся ели мороженое в кафе «Макс» в центре Шахрихана.

Ранее в город прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Узбекистана Сайдмурадом Сайдалиевым.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
chika89
09:34, 18 мая 2017
dn74
Люля кебаб в рот пихать будут...
Нет аватара
dn74
09:16, 18 мая 2017
Теперь администрации и снабженцам кафе Макс люля кебаб дадут от власти должности полетят или головы
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