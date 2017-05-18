Президент Узбекистана посетит курорт «Аваза» в Туркменистане

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19-20 мая 2017 года посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщила пресс-служба главы государства.

В продолжение узбекско-туркменского диалога на высшем уровне, состоявшегося в ходе государственного визита главы Узбекистана в Туркменистан 6-7 марта сего года, на встречах и переговорах в городе Туркменбаши будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Шавкат Мирзиёев также посетит национальную туристическую зону «Аваза», где получают санаторно-оздоровительное лечение дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

По итогам переговоров глав государств планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах. В рамках визита ожидается также заключение бизнес-кругами двух стран пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений.