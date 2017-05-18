Охрана президента Турции избила протестующих в Вашингтоне (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После визита несколько десятков человек организовали акцию протеста у посольства Турции, сообщает AFP.

Местные жители протестовали против приезда турецкого лидера. Охранники Эрдогана напали на протестующих, которые держали флаги курдской партии «Демократический союз». Полиции удалось разнять дерущихся.

Около десяти человек получили травмы и доставлены в больницу, один находится в критическом состоянии. После драки арестованы два человека, одному из них предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты заявили, что она заявляет о своей «самой сильной» озабоченности в отношении Турции в связи с уличной дракой, вспыхнувшей между протестующими и охраной президента Турции во время визита Тайипа Эрдогана.

Турция обвинила в насилии демонстрантов, связанных с Рабочей партией Курдистана (ПКК), но начальник полиции Вашингтона назвал это «жестокой атакой» на мирных демонстрантов.

Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения, в том числе сотрудник полиции Вашингтона, и два человека были арестованы за нападение. По крайней мере, один из арестованных был протестующим.

«Мы сообщаем о нашей озабоченности турецкому правительству», - заявила представительница Госдепартамента США Хизер Науерт.

Как заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Питер Ньюхэм, полиция хорошо знает большинство лиц, совершивших нападение, и проводит расследование в Секретной службе и Государственном департаменте страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил, что он никогда не признает союз США с курдами, сообщает Би-би-си.

Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке «нет места террористическим организациям». Таким образом он высказался о курдах, которых США начали вооружать неделю назад. Несмотря на эти разногласия, Эрдоган и Трамп положительно отозвались о развитии двусторонних отношений и пообещали укреплять их.