РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Охрана президента Турции избила протестующих в Вашингтоне (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После визита несколько десятков человек организовали акцию протеста у посольства Турции, сообщает AFP.

Местные жители протестовали против приезда турецкого лидера. Охранники Эрдогана напали на протестующих, которые держали флаги курдской партии «Демократический союз». Полиции удалось разнять дерущихся.

Около десяти человек получили травмы и доставлены в больницу, один находится в критическом состоянии. После драки арестованы два человека, одному из них предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты заявили, что она заявляет о своей «самой сильной» озабоченности в отношении Турции в связи с уличной дракой, вспыхнувшей между протестующими и охраной президента Турции во время визита Тайипа Эрдогана.

Турция обвинила в насилии демонстрантов, связанных с Рабочей партией Курдистана (ПКК), но начальник полиции Вашингтона назвал это «жестокой атакой» на мирных демонстрантов.

Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения, в том числе сотрудник полиции Вашингтона, и два человека были арестованы за нападение. По крайней мере, один из арестованных был протестующим.

«Мы сообщаем о нашей озабоченности турецкому правительству», - заявила представительница Госдепартамента США Хизер Науерт.

Как заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Питер Ньюхэм, полиция хорошо знает большинство лиц, совершивших нападение, и проводит расследование в Секретной службе и Государственном департаменте страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил, что он никогда не признает союз США с курдами, сообщает Би-би-си.

Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке «нет места террористическим организациям». Таким образом он высказался о курдах, которых США начали вооружать неделю назад. Несмотря на эти разногласия, Эрдоган и Трамп положительно отозвались о развитии двусторонних отношений и пообещали укреплять их.

print
Комментарии (5)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
комментарий удален администрацией сайта
Нет аватара
1batnoi
09:50, 18 мая 2017
Это политика и рулят большие люди, а все остальные это мясо! А может вооружают затем, чтоб был повод их уничтожить или уменьшить их количество, откуда им знать!
Нет аватара
Nakai
09:37, 18 мая 2017
Слава Эрдогану! Эрдоган настоящий мужчина и его охрана тоже молодцы!
Нет аватара
Nakai
09:36, 18 мая 2017
Cheerful тебя мама нагуляла 100%
Нет аватара
cheerful
09:26, 18 мая 2017
Собаки Пердогана
Нет аватара
akimem11
09:10, 18 мая 2017
протестующих избили и еще предьявили обвинение в стычке с полицейскими - вот она демократия США и Турции ;)
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×