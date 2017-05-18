Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты «политической шизофренией»

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения про якобы выданные президентом США Дональдом Трампом секреты министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, высказал мнение, что в США развивается политическая шизофрения, сообщает ТАСС.

"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин на пресс- конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Глава государства рассказал, что беседовал с Лавровым на эту тему, и в шутку заявил о необходимости объявить министру выговор за то, что тот "не поделился секретами".

"Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", - пошутил президент.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - сказал Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись - прим. ТАСС) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".