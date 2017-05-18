Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты «политической шизофренией»

- Азия и мир, политика
- 9:21, 18 мая 2017
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"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин на пресс- конференции по итогам российско-итальянских переговоров.
Глава государства рассказал, что беседовал с Лавровым на эту тему, и в шутку заявил о необходимости объявить министру выговор за то, что тот "не поделился секретами".
"Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", - пошутил президент.
"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - сказал Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись - прим. ТАСС) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".