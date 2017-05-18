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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан впервые выступит на Армейских международных играх

CA-NEWS (UZ) - Сирия, ЮАР, Израиль, Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос впервые поучаствуют в Армейских международных играх, заявили в оргкомитете соревнований в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.

Как сообщают организаторы, отличительной чертой нынешних соревнований станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

Кроме того, к существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соревнования расчетов БЛА" и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль", передает РИА Новости.

Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа.

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