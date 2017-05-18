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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане найден бункер, принадлежащий сотруднику антикоррупционного ведомства, с мешками денег, золота и шестью автомобилями
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в доме старшего следователя антикоррупционного органа Фирдавса Ниёзбадалова найден бункер, в котором содержались мешки с деньгами, золотом, драгоценными камнями и 6 автомобилей Джип, сообщает издание "Ахбор".

Как сообщается, тайник был обнаружен 16 мая в городе Бустон (бывший Чкаловск) во время обыска дома родителей Ниезбадалова.

Издание отмечает, что Ниезбадалов зять бывшего секретаря Совета национальной безопасности Амиркула Азимова. Его отец, Абдугаффор Ниёзбадалов, бывший заместитель прокурора Согдийской области проживал по адресу улица Айни напротив аэропорта Худжанда. Его просторный особняк включает в себя шесть домов с камерами видеонаблюдения, подземными гаражами.

Как сообщает издание, обыск проводился сотрудниками ГКНБ.

По данным свидетелей, старший Ниёзбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен. Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели как из него были извлечены несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями и шесть автомобилей Джип.

По их словам, мать Фирдавса Ниёзбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала им самосожжением.

Она утверждала, что эти ценности не принадлежат сыну, а являются их собственностью. На это следователи сказали: "Что как это вы будучи государственным нотариусом на зарплату смогли собрать такие средства"?

"Поскольку она громко кричала и вопила, сотрудники органов безопасности прекратили подсчет денег, в присутствии свидетелей все деньги и золотом и драгоценные камни побросали в мешки и поставили на них печать," - рассказывают свидетели.

Ранее во время обыска дома следователя прокуратуры Худжанда Алишера Ниёзбадалова - брата Фирдавса также были изъяты значительные средства. Алишер утверждал, что эти средства принадлежат брату.

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Комментарии (7)
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zilch87
10:43, 18 мая 2017
Цитата: chinese 10:24, 18.05.2017
жесть! вот из-за кого таджики негритосят в москве! джамшуты как раз таки из -за таких паразитов появились! думаю у нас также если не хуже!
Наши тоже негритосят, если что.
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sonyps
10:31, 18 мая 2017
Доверили, козлу капусту.
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chinese
10:24, 18 мая 2017
жесть! вот из-за кого таджики негритосят в москве! джамшуты как раз таки из -за таких паразитов появились! думаю у нас также если не хуже!
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1batnoi
10:19, 18 мая 2017
Вопит старушка, что мол не его! Эх люди, алчные люди! Трясти всех надо, то можно серьезно пополнить госказну!
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111960
10:14, 18 мая 2017
Цитата: aysha 10:05, 18.05.2017
Вот это даа! А вот бы наших сотрудников антикоррупционной службы потрясти, может столько же обнаружат?!
+100%
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aysha
10:05, 18 мая 2017
Вот это даа! А вот бы наших сотрудников антикоррупционной службы потрясти, может столько же обнаружат?!
комментарий удален администрацией сайта
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suior1985
10:03, 18 мая 2017
Сотрудник антикоррупции!!!ха ха хааа
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