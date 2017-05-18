Президент Франции собрал в новом правительстве правых, левых и центристов

CA-NEWS (CA) - Новый президент Франции Эммануэль Макрон выбрал министров для правительства, которое ранее возглавил представитель правой партии "Республиканцы" Эдуард Филипп. В него вошли представители разных политических сил, 11 мужчин и 11 женщин. Центрист Макрон обещал объединить правых и левых, сообщает Би-би-си.

Министром экономики стал депутат Национального собрания Франции, консерватор Брюно Ле Мэр - еще один представитель "Республиканцев", как и премьер Филипп, который занял свой пост в понедельник.

Социалист Жерар Коллон, мэр Лиона, одним из первых высказавшийся в поддержку Макрона, получил пост министра внутренних дел.

Еще один социалист Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прежнем правительстве министерство обороны, теперь будет главой МИД Франции. Его называют близким другом предыдущего президента Франсуа Олланда.

Новым министром обороны стала женщина, соратница Макрона, центристка Сильви Гулар. Ранее она была евродепутатом, представляя партию "Демократическое движение".

Глава предвыборного штаба Макрона и генеральный секретарь его движения "Вперед!" Ришар Ферран получил пост министра по делам регионов.

Пост министра юстиции получил еще один центрист Франсуа Байру, лидер "Демократического движения" и мэр города По. Незадолго до начала президентской кампании Байру создал предвыборный союз с Макроном.

Представители правых критиковали своих соратников, которые согласились сотрудничать с Макроном, а один из депутатов заявил, что новый президент Франции "взрывает" политический ландшафт.

Всего в кабинет вошли 22 человека - поровну мужчины и женщины.

Новым министром спорта Франции стала Лора Флессель-Коловиц, олимпийская чемпионка по фехтованию.

Главой министерства культуры стала Франсуаз Ниссен, глава издательского дома Actes Sud. Известный эколог Николя Юло будет министром экологии.

Первое заседание нового кабинета состоится на следующий день, 18 мая.

Объявление имен членов правительства перенесли со вторника на среду из-за тщательных проверок кандидатов, сообщают французские СМИ.

В июне во Франции пройдут парламентские выборы. Партии, чьи кандидаты потерпели поражение на президентских выборах, собираются взять реванш.

Эксперты предполагают, что президенту-центристу, возможно, придется делить власть с премьером. Во Франции такая политическая практика называется "сожительство".

В начале недели Макрон назначил премьер-министром 46-летнего Эдуара Филиппа, ранее занимавшего пост мэра города Гавр. Неделей раньше возглавляемое президентом Франции движение "Вперед!" представило 428 кандидатов в депутаты.