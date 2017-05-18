Во Франции состоялось открытие 70-го Каннского кинофестиваля (фото)

CA-NEWS (CA) - В среду, 17 мая, на Лазурном берегу во Франции состоялась церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. Он будет идти 11 дней. 28 мая жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара объявит победителей.

Кинофорум в этом году имеет богатый список фильмов жанра арт-хаус, который один критик назвал самыми привлекательными за последнее десятилетие.

Откроют его «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур.

В основную программу в 2017 году вошли 19 картин. Среди других фильмов кинофестиваля в этом году — «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Хеппи-энд» Михаеля Ханеке, «Из ниоткуда» Фатиха Акина, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие.

В этом году в состав жюри вошли американская актриса Джессика Честейн, голливудский актер и певец Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино, французская актриса Аньес Жауи, китайская актриса Фань Бинбин, корейский режиссер Пак Чхан Ук, немецкий режиссер Марен Аде, французский композитор Габриэль Яред, написавший музыку к фильмам «Английский пациент» и «Вторжение».

Согласно заявлению голливудского репортера Скотта Роксборо: «Франция все еще находится в состоянии чрезвычайного положения из-за множества исламистских атак. Канны 2017- будут под более надежной защитой, чем когда-либо ранее».



«Когда фестиваль стартует, он просто переполнен здесь людьми, которые снимаются в кино, кто хочет сниматься в кино, кто любит кино, - и вы не увидите такую атмосферу нигде в мире»,- сказал Роксборо в интервью Reuters TV.

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