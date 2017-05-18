Отели в Турции могут стать недоступными многим казахстанцам

CA-NEWS (KZ) - Летний отдых в Турции может стать недоступным для многих казахстанцев из-за 15 процентного роста цены на самое популярное направление. И это еще не предел. Ведь сезон только начинается, а потому цены могут измениться не раз, сообщают казахстанские сми.

По словам экспертов, причина удорожания кроется в высоком спросе. Мест в отелях становится все меньше, а желающих посетить Средиземное море все больше. Чтобы отсеивать неплатежеспособных отдыхающих, отели поднимают цены. "В Турцию, по сравнению с прошлым годом, цены немного выросли. Это, конечно, связано с политикой. С конца прошлого года открыты границы для граждан России в Турции. Большой поток туристов из России и с Украины", - отметила менеджер по туризму и образованию за рубежом Жанна Камалбаева.

Чтобы отдых не влетел в копеечку, путевки советуют бронировать заранее. Так можно сэкономить до трети стоимости, передает телеканал. Впрочем, немало туристов место будущего отпуска выбирает, исходя из курса валют. Сейчас самое выгодное предложение независимо от сезона - Эмираты. Неделя в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 150 тысяч тенге. Чуть дороже - остров Хайнань.

Третье место делят Грузия, Болгария и Египет. Таиланд и Турция - самые дорогие среди бюджетных направлений. Между тем курорты внутри страны не уступают по стоимости заграничным. Дешевле всего недельный отпуск на Капчагае и Алаколе. Почти на 100 тысяч дороже обойдутся семь дней на побережье Балхаша, Каспия или в Боровом. Сэкономить на отдыхе в Казахстане можно, говорят туроператоры, если взять на себя расходы на дорогу и самостоятельно заняться поиском отеля.



