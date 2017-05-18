Бывший работник «Казахмыса» порезал себя в суде

- Житель города Сатпаев Жанболат Оспанов порезал себя ножом в здании Жезказганского городского суда, выразив несогласие с судебным решением. Он оспаривает свое увольнение из корпорации «Казахмыс».

На днях Карагандинский областной суд вынес постановление не в его пользу. Пытаясь добиться встречи с руководством Жезказганского городского суда, бывший работник корпорации «Казахмыс» Жанболат Оспанов нанес себе ножевые ранения в область живота в холле суда на глазах сотрудников полиции.

В травматологическом отделении городской больницы Жезказгана сообщили, что пациент оставлен «на динамическое наблюдение до утра». «Его состояние стабильное, он прооперирован, ревизия раны проведена, рана ушита, всё обработано. Сейчас просто понаблюдать нужно», - сообщил врач отделения травматологии Рустем Нысанбаев.

28-летний Оспанов сообщил по телефону, что пошел на этот шаг от отчаяния, протестуя против несправедливого, по его мнению, постановления апелляционного суда, которое отменило решение Жезказганского суда о восстановлении его на работе и удовлетворило жалобу работодателя, сообщает радио Азаттык.

Корпорация «Казахмыс» указала, что Жанболат Оспанов работал с 2014 года на предприятиях корпорации слесарем-ремонтником, а затем машинистом на руднике. «Договор с работником был расторгнут в октябре 2016 года в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 52 ТК РК (за нарушение трудовой дисциплины, за прогул)», - говорится в ответе корпорации.