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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде показали редкие культурные артефакты из музеев Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Вчера, 17 мая Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами», проходивший в Узбекистане, завершил свою работу. Яркой финальной точкой стало светомузыкальное шоу 3D-mapping на площади Регистан, продемонстрировавшее всю историю Узбекистана, начиная с памятника первой письменности «Авеста», Великого шелкового пути, выдающихся ученых, поэтов и правителей, заканчивая современные достижения республики, сообщили организаторы.

С 15 по 16 мая Ташкент и Самарканд оказались под пристальным взглядом мировой общественности, ведь в конгрессе приняли участие 370 участников из 40 стран мира, представители ведущих музеев мира, деятели науки и культуры, сотрудники государственных и общественных организаций.

Со своими докладами выступили 5 академиков, 36 докторов наук, 14 профессоров из следующих стран мира: России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Польши, Великобритании, Германии, Голландии, Канады, США, Японии, Турции, Франции, Чехии и Швеции.

В рамках конгресса состоялась презентация 10 уникальных книг-альбомов, посвященных коллекциям памятников истории и культуры народов Узбекистана.

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