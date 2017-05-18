После критики Назарбаева в Астане начали избавляться от серости (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - После критики Назарбаева в Астане начали избавляться от серости, передает Tengrinews.kz. В Астане начали перекрашивать строящийся жилой комплекс Highvill Park. Напомним, 21 апреля на совещании по вопросам международной выставки EXPO-2017 Нурсултан Назарбаев раскритиковал серые фасады жилого комплекса южнокорейского застройщика. По мнению главы государства, более приемлемыми цветами фасадов являются белый, синий и желтый.

"Южнокорейцы строят хорошие квартиры, большие дома. Серость какая-то. Это не жилой дом, а заведение какое-то для МВД. Хотя бы белые дома должны быть. Какая трудность в этом? Они здесь? Почему мы вас привлекли, вы хорошие дома строите, я могу поблагодарить, но почему ваши фасады хуже, чем все построенные дома?" - сказал глава государства на совещании, прошедшем 21 апреля. Тогда представитель Highvill пообещал исправить ситуацию. Фасады Highvill Park, строящегося недалеко от стадиона "Астана Арена", начали перекрашивать в белый, синий и желтый цвета.

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Также новые цвета обрел и дом по проспекту Сарыарка. Желтую пятиэтажку окрасили в синий и белый цвета.

Напомним, о серости фасадов домов Нурсултан Назарбаев высказывался еще в 2011 году. Тогда президент заявил, что в городе много серых тонов. Он вспомнил, что поручал возвести первый в столице микрорайон ("Самал") в желтом цвете. "Чтобы радовал глаз", - пояснил Назарбаев. Тогда он дал совет главному архитектору города: "Астане идут три цвета: желтый, голубой и белый".



