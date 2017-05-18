ИГ создает подразделение экспертов по химическому оружию, - CNN

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии в новое «подразделение по химическому оружию», сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки

Новое подразделение создается на территории, контролируемой ИГ в Сирии, между городами Маядин и Аль-Каим рядом с иракской границей. Предположительно, ИГ консолидирует свои мощности по химическому оружию, чтобы укрепить способность защиты оставшихся опорных пунктов.

Источник издания отметил, что подобный интерес ИГ к химическому оружию может быть объяснен желанием противостоять натиску сил международной коалиции, готовым к наступлению на столицу ИГ город Ракку.

Издание отмечает, что в зона, где планируется сформировать подразделение, после падения Ракки может стать новым оплотом ИГ в регионе. По данным источника издания, в этом же районе может скрываться лидер террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. Информацию о том, что руководство ИГ покидает Ракку подтвердили и американские военные.

«Мы знаем, что они вывели значительную часть руководства из Ракки, и также мы полагаем, что они эвакуировали свой технический персонал и оборудование», - сообщает пресс-секретарь Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.