Министр культуры и туризма Турции посетит Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 11:26, 18 мая 2017
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Основным вопросом повестки дня было согласование некоторых моментов организации предстоящего в конце мая текущего года визита в Узбекистан министра культуры и туризма Турецкой Республики Наби Авджи в сопровождении представителей ряда турецких инвестиционных компаний и туристических фирм.
В ходе встречи до сведения турецкой стороны доведена информация о ходе проводимых реформ, темпах развития туристического сектора республики и предпринимаемых правительством мерах по кардинальному улучшению инфраструктуры туризма.
Особый акцент был сделан на стратегически важной роли туризма в экономике страны, представлена информация о предпринимаемых мерах по диверсификации турпродукта, развитию экологического вида туризма, включая приключенческий, горный туризм.Встреча завершена показом нового туристического видеоролика «Добро пожаловать в Узбекистан».