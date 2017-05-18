Министр культуры и туризма Турции посетит Узбекистан

- На днях в Ташкенте прошла встреча председателя Госкомтуризма Анвара Шарапова с послом Турции в Узбекистане Ахмет Шеном, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Основным вопросом повестки дня было согласование некоторых моментов организации предстоящего в конце мая текущего года визита в Узбекистан министра культуры и туризма Турецкой Республики Наби Авджи в сопровождении представителей ряда турецких инвестиционных компаний и туристических фирм.

В ходе встречи до сведения турецкой стороны доведена информация о ходе проводимых реформ, темпах развития туристического сектора республики и предпринимаемых правительством мерах по кардинальному улучшению инфраструктуры туризма.

Особый акцент был сделан на стратегически важной роли туризма в экономике страны, представлена информация о предпринимаемых мерах по диверсификации турпродукта, развитию экологического вида туризма, включая приключенческий, горный туризм.

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Встреча завершена показом нового туристического видеоролика «Добро пожаловать в Узбекистан».