Президент Туркменистана принял участие в открытии столичного жилого массива «Тязе заман» (фото)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю ввода в строй очередного этапа жилого массива «Тязе заман» Рухабатского этрапа Ашхабада, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент страны перерезал символическую ленту и объявил об открытии новой очереди «Тязе заман».

В парке президент по случаю памятного события посадил первое молодое деревце, дав старт закладке новой зелёной зоны.

Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз пожелал новосёлам здоровья, счастья и семейного благополучия и отбыл с места события.

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