Президент Туркменистана принял участие в открытии столичного жилого массива «Тязе заман» (фото)
- Туркменистан, политика
- 11:28, 18 мая 2017
- Просмотров: 319
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю ввода в строй очередного этапа жилого массива «Тязе заман» Рухабатского этрапа Ашхабада, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент страны перерезал символическую ленту и объявил об открытии новой очереди «Тязе заман».
В парке президент по случаю памятного события посадил первое молодое деревце, дав старт закладке новой зелёной зоны.
Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз пожелал новосёлам здоровья, счастья и семейного благополучия и отбыл с места события.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь