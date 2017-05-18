В Таджикистане началась дополнительная массовая иммунизация детей против кори и краснухи

- В Таджикистане с 15 по 26 мая проходят Дни дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Во время кампании по всей стране будут бесплатно вакцинированы около 2 миллионов детей в возрасте от 1 года до 9 лет.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения сообщает, что иммунизация проводится с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Минздрав отмечает, что с декабря 2016 года по настоящее время в ряде городов и районов Таджикистана корью заболели 415 человек. Все они излечились, а члены их семей и контактировавшие с ними лица, были вакцинированы.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и предотвращения дальнейшего распространения заболевания по постановлению правительства РТ от 28 апреля 2017 года №215 и по инициативе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения с 15 по 26 мая проводятся Дни дополнительной иммунизации против кори и краснухи. В течение 12 дней все дети, родившиеся в период с января 2008 года по май 2016 года, будут бесплатно вакцинированы», - сообщила первый замминистра здравоохранения Саида Умарзода.

Для проведения иммунизации в Таджикистан завезено 2 миллиона 164 тыс. 500 вакцин против кори и краснухи.

Данная кампания проводится при финансовой поддержке Глобальной инициативы по борьбе с корью и краснухой, а также при техническом и консультативном содействии ВОЗ и ЮНИСЕФ.

«Детский фонд ООН закупает только вакцины, сертифицированные ВОЗ и отвечающие наивысшим международным стандартам качества, - отметила заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Марджан Мунтазами. - Для кампании против кори и краснухи также обеспечено необходимое количество шприцов и коробок безопасной утилизации».

Вакцинация проводится в медучреждениях по месту жительства, а также в пунктах дополнительной иммунизации, созданных в школах и дошкольных учреждениях при содействии мобильных медицинских бригад.

«Мы просим родителей привезти в медпункты по месту жительства своих детей и сделать прививку. Проведение иммунизации – это единственный путь профилактики распространения инфекционных заболеваний», - сообщает Минздрав.

В ведомстве утверждают, что вакцина против кори и краснухи абсолютно безопасна.

Однако отмечают, что риск осложнений существует при приеме любых медицинских препаратов: после прививки может наблюдаться слабая боль в месте инъекции, повышенная температура и общее недомогание. Но это состояние является временным и проходит через несколько дней. В случае возникновения побочного эффекта нужно обратиться к врачу по месту жительства, заявляют в ведомстве.

Корь остается одной из основных причин смерти детей раннего возраста во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. Однако в 2000–2015 гг. вакцинация от кори предотвратила 20,3 миллиона случаев смерти.

Корь – это чрезвычайно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Симптомы: высокая температура (39° и выше), кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь. В некоторых случаях корь может привести к таким осложнениям, как воспаление легких, воспаление уха и энцефалит.

Краснуха – это острое инфекционное заболевание, которое также сопровождается сыпью и передается при разговоре, кашле и чихании. Обычно у детей протекает легко. При этом заболевший ребенок способствует распространению вируса.

Краснуха наиболее опасна для беременных женщин, так как вирус поражает все органы плода. Это может привести к выкидышу или рождению мертвого ребенка. Поэтому еще до планирования беременности девушкам, не переболевшим краснухой и не получившим от нее прививку, следует подумать о вакцинации.