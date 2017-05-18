Бердымухамедов поздравил соотечественников с 25-летием Конституции Туркменистана и Днём поэзии Махтумкули

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с 25-летием Конституции Туркменистана и Днём поэзии Махтумкули, сообщает пресс-служба глвы государства.

*текст поздравления приводится полностью

Принятие четверть века назад Основного Закона Туркменистана стало одним из самых важных исторических событий периода закладки прочного фундамента нашего независимого государства.

Конституция страны играет ключевую роль в совершенствовании законов, регламентирующих государственную политику в различных сферах. В целях совершенствования демократических и правовых основ в 1995, 1999, 2003, 2005 и 2006, а также в 2008 и 2016 годах осуществлялись конституционные реформы, и в нашем Основном Законе были воплощены позитивная мировая практика, основополагающие идеи национальных и общечеловеческих ценностей. В результате, обновилась не только содержательная часть Конституции, фундаментально реформировалась и её структура.

Принятие Основного Закона в новой редакции означает укрепление нашего демократического, правового, светского государства. Новая редакция гарантирует равноправие для всех граждан, верховенство закона, право на защиту чести и достоинства. Закрепление в Конституции положений о признании политического многообразия, многопартийного общества - важный шаг на пути дальнейшей демократизации.

Туркменистан – государство, обеспечивающее социальную защищённость каждого человека. В нынешний период социальная политика, в первую очередь, ориентирована на граждан, нуждающихся в защите и поддержке. За счёт государства оказывается дополнительная поддержка многодетным семьям, сиротам, участникам войны, утратившим здоровье, отстаивая государственные или общественные интересы. Эта политика обеспечивает сплочённость общества, его политическую и социальную стабильность. Утверждение политического курса, основным принципом которого является неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, стало нашим самым большим достижением, - подчёркивается в праздничном обращении.

Согласно нормам Конституции нашей страны за короткий по историческим меркам период успешно осуществлены политические, экономические и правовые реформы, способствовавшие укреплению независимости, ускоренному развитию экономики, дальнейшему улучшению благосостояния населения. Работы в данном направлении успешно продолжаются и сегодня.

Конституция Туркменистана имеет ключевое значение в упрочении политической, экономической, культурной, правовой базы нашего государства, во всесторонней защите и соблюдении прав человека, успешном осуществлении социально-экономических реформ.

На государственном уровне придаётся особое значение разработке новых нормативно-правовых документов. Усовершенствованные законы обуславливают быстрое решение вопросов администрирования и развития отраслей экономики, дальнейшее упрочение государства, развитие гуманного общества, а прежде всего, обеспечение всесторонней защищённости каждого человека.

В международных отношениях мы строго придерживаемся политики позитивного нейтралитета. Правовой статус постоянного нейтралитета был дважды закреплён соответствующими Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Туркменистан – единственное в мире государство, изложившее эти Резолюции в своём Основном Законе. В Конституции особо отмечается, что постоянный нейтралитет Туркменистана, признанный мировым сообществом, является основой внутренней и внешней политики нашего независимого государства.