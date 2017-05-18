В Узбекистане будет создана новая компания в сфере гидроэнергетики

- В Узбекистане будет создана новая компания в сфере гидроэнергетики. Президент страны Шавкат Мирзиёев об этом сообщил в ходе ознакомления с Сардобинским водохранилищем, передает пресс-служба главы государства.

По инициативе Мирзиёева в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала было начато строительство водохранилища. Гидросооружение, возведение которого завершается в текущем году, будет осуществлять водозабор 922 миллионов кубометров воды. Это поможет использованию плодородных земель Сырдарьинской и Джизакской областей, повышению урожайности сельхозпосевов.

В ходе государственного визита президента в Китай были достигнуты важные договоренности и в сфере гидроэнергетики. Совместно с этой страной рядом с Сардобинским водохранилищем будет построена мини гидроэлектростанция мощностью 15 мегаватт.

Глава государства подчеркнул, что разрабатываются перспективные меры по развитию в нашей стране альтернативной энергетики, планируется создание новой компании в сфере гидроэнергетики.

На прилегающей к водохранилищу территории будет создана зона отдыха.

Здесь же была проведена презентация перспективных проектов, планируемых к реализации в Мирзаабадском районе в сельскохозяйственной сфере.

Рыбоводческий комплекс, организуемый в Сардобинском водохранилище и на территории Мирзаабадского района, будет состоять из инкубационного цеха, интенсивных водоемов, завода по переработке рыбы, хладохранилища. Здесь же будет производиться специальный корм для рыб. На данных предприятиях будут созданы 150 рабочих мест. Комплекс послужит основной базой для предприятия “Сирдарё балик саноат”, которое будет создано совместно с "Ипотека банком”.

Сардобинский плодоовощной логистический центр также будет многоотраслевым. Здесь будут налажены процессы выращивания, сортировки, переработки, фасовки, заморозки, хранения, сушки, поставки фруктов и овощей. На предприятии работой будут обеспечены 220 человек.