Казахстанцы смогут не регистрироваться в Кыргызстане в течение 30 дней

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию протокола, согласно которому граждане Казахстана, временно пребывающие на территории Кыргызстана, освобождаются от регистрации в течение 30 дней, сообщают казахстанские сми.

Депутаты в среду рассмотрели Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами двух стран о порядке пребывания казахстанцев на территории Кыргызстана и кыргызстанцев на территории Казахстана.

Согласно заключению комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, протокол был совершен в Астане 17 октября прошлого года. Данным протоколом внесено изменение в статью 1 соглашения, согласно которому граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах стороны пребывания в течение 30 календарных дней.

Указанный срок исчисляется с даты въезда гражданина государства одной стороны на территорию государства другой стороны, подтвержденный миграционной картой и (или) отметкой органов пограничного контроля, представленной при въезде на территорию государства стороны пребывания.