Король Нидерландов признался, что тайно работает пилотом пассажирского самолета

CA-NEWS (CA) - Король Нидерландов Виллем-Александр в интервью голландской газете De Telegraaf признался, что 21 год тайно пилотировал пассажирские лайнеры. Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах KLM, а пассажиры иногда узнавали его голос.

Виллем-Александр пилотировал гражданские лайнеры до и после своего восхождения на трон в 2013 году. Как отметил голладский монарх, пилотирование самолета было для него «мечтой детства». Король давно увлекался пилотированием и обладает лицензией пилота. Для того сохранения лицензии необходимо получать практику и проводить в кабине самолета не менее 150 часов, рассказал король.

С этой целью он дважды в месяц инкогнито садился за штурвал пассажирского лайнера авиакомпании KLM Cityhopper, дочернего предприятия KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, «Королевская авиационная компания»).

В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что собирается продолжить управлять самолетом, а летом пройдет курсы управлением более крупным лайнером Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила Fokker в этом году.

Раньше Виллем-Александр говорил, что если бы он не родился во дворце, то хотел бы управлять таким большим пассажирским самолетом, как Boeing 747.

Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи, так как второй пилот не обязан представляться. Кроме того, его сложно было узнать в форме и фуражке KLM, рассказал Виллем-Александр в интервью.

Король Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле этого года королю Нидерландов исполнилось 50 лет.

В Нидерландах установлена конституционная монархия, по которой король имеет ограниченную возможность участия в политической жизни страны, хотя и считается главой государства.