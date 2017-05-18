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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На «Малую Нобелевскую премию» номинирован детский писатель из Монголии

CA-NEWS (MNG) - На премию имени Ганса Христиана Андерсана в этом году номинированы 33 детских писателя из 33 стран. Среди них - известный монгольский детский писатель Жамбын Дашдондог, сообщает портал ARD.

По инициативе и решением Международного совета в знак глубокого уважения и любви к Г. Х. Андерсену, в 1967 году день 2 апреля был объявлен Международным днем детской книги. Ежегодно одна из национальных секций IBBY является организатором этого праздника.

Для «детских» авторов эта премия — наиболее престижная международная награда, её часто называют «Малой Нобелевской премией». Награда присуждается только здравствующим писателям и художникам.

Ж.Дашдондог написал более 100 книг, а первая вышла в свет, когда ему было 17. Из них более 30 переведены на иностранные языки и опубликованы за рубежом.

Он также прославился благодаря своей поездке по сельской местности в Гоби с “библиотекой на верблюде”. Эта одиночная акция продлилась 24 года, за это время он преодолел 135 тысяч км и объездил всю страну.

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