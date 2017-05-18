РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛ (видео)
Предыстория: Этнические туркмены в Афганистане ведут боевые действия против боевиков
CA-NEWS (TM) - Этнические туркмены, проживающие на севере Афганистана, объединяясь в группы ополчения, самостоятельно защищают себя от нападений вооруженных группировок, в том числе боевиков «Талибана» и «Исламского государства», сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

Район Шордепе, расположенный вблизи туркмено-афганской границы, входит в состав области Балх и является одним из регионов компактного проживания этнических туркмен на территории Афганистана.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
комментарий удален администрацией сайта
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×