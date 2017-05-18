Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛ (видео)
- Туркменистан, общество
- 12:11, 18 мая 2017
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«Азатлык».
Район Шордепе, расположенный вблизи туркмено-афганской границы, входит в состав области Балх и является одним из регионов компактного проживания этнических туркмен на территории Афганистана.
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