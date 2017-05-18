Монголия обвинила Россию в искусственном занижении уровня Байкала

CA-NEWS (CA) - Представитель монгольской делегации Гэндэнсурэн Ёндонгомбо заявил, что Россия искусственно опустила уровень Байкала. Обвинение прозвучало на общественных слушаниях по строительству ГЭС на Селенге, которые проходят в Иркутской области, сообщает Usolie.info.

По словам представителя монгольской стороны, из-за многоводности озера в 2014 году должно было случиться наводнение, и страна приняла меры, в результате которых уровень водоема упал.

Присутствовавшая на слушаниях заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова эту информацию опровергла. Она заявила, что подобного прогноза не было.

Ёндонгомбо также подчеркнул, что решение о строительстве примут после оценки воздействия ГЭС на окружающую среду. На работу уйдет два года. Если негативных последствий будет много, от проекта откажутся.

Общественные консультации для подготовки техзадания на разработку воздействия ГЭС на окружающую среду прошли в марте на 11 территориях в Бурятии.