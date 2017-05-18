Таджикистан и Исламский банк развития подписали «дорожное» соглашение на $115 млн

- Таджикистан, экономика
- 12:27, 18 мая 2017
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По данным пресс-центра министерства финансов Таджикистана, Соглашение подписали министр финансов РТ Абдусалом Курбониен и президент Исламского банка развития Ахмад Мухаммад Али.
«Целью проекта является улучшение условий жизни и поддержка экономического роста Таджикистана путем предоставления круглогодичного, надежного и прямого наземного транспортного обслуживания между западной частью Таджикистана, включая столицу г. Душанбе, и восточным регионом Горного Бадахшана», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что данный проект направлен на улучшение регионального транзита и развитие торговли с соседними странами (Афганистан, Узбекистан, Китай, Пакистан и Кыргызстан), сообщают таджикские сми.
«Проект предполагает строительство проезжей части с двухполосной дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А) имеет протяженность 32 км, соединяющий Куляб и Шурабад, а участок (F) составляет 26 км, соединяющий Шкев и Калайхумб», — сообщает ведомство.
Отметим, что общая сумма проекта составляет $115,50 млн., из которых $20, млн. кредит ИБР. Предполагается, что проект начнётся в июле 2017 года и будет завершен в 2022 году.