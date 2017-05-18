Ученые: ГЭС в Монголии изменят состояние водных стоков впадающей в Байкал Селенги

CA-NEWS (MNG) - Строительство Монгольских ГЭС понесет за собой изменение водных стоков впадающей в озеро Байкал реки Селенги, заявила старший научный сотрудник лаборатории гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Тамара Бережных, сообщает агенство IrkutskMedia.

По ее словам, сотрудники ИСЭМ провели исследование о возможных последствиях строительства гидроэлектростанций. Общественные слушания с участием делегации из Монголии состоялось накануне, 17 мая, в селе Еланцы Ольхонского района Иркутской области

Тамара Бережных выступила перед представителями Монголии и местными жителями с презентацией "Гидрологическая оценка последствий строительства Монгольских ГЭС на Селенге".

«Наш институт с участием иркутского научного центра выполнил первый этап работы по выявлению возможных последствий в результате строительства гидроэлектростанций на территории Селенги. Доказано, что проект повлечет за собой существенные изменения внутригодового перераспределения стоков»,- докладывает Бережных.

«При условиях нормальной водности в мае вода снизится в два раза, в следующем месяце в пять раз. Что касается маловодных периодов, то здесь снижение может происходить в течение всего летнего периода, отсюда есть вероятность катастрофических последствий. В зимние же месяцы, наоборот, будет повышение стоков», – сообщила старший сотрудник.

Также она отметила, что работа над первым этапом продолжалась на протяжении года. До конца 2017-го необходимо выполнить второй этап по экологическим последствиям.

"На мой взгляд, будущие планы Монголии достаточно положительны, однако сразу встает вопрос: "Кто будет это все финансировать?" И за два года проделать такую огромную работу просто нереально", – заявила Тамара Бережных.

На слушании присутствовало порядка 180-ти человек. Делегация Монголии представила местным жителям проект Шурэнской ГЭС, который включает в себя сооружение плотины и водохранилища на участке реки Селенги, и проект водоснабжения и строительства водохранилища на реке Орхон. Также подобные слушания уже состоялись в 11-ти населенных пунктах в Республике Бурятии.

Водные ресурсы Селенги на территории Монголии составляют 37,5%, на территории России – 62,5%. Строительство ГЭС обеспечит монголам энергетическую безопасность, а возведение водохранилищ на реке Орхон улучшит водоснабжение потребительских центров в регионе Гоби.

"Жители острова Ольхон информированы о предполагаемых проектах Монголии. По результатам активного обсуждения строительства ГЭС у нас возникли вопросы. В первую очередь жителей волнует возможное влияние проектов на популяцию омуля и биоресурсы Байкала", — сообщила представитель общественности острова Ольхон Галина Сибирякова.

Делегация Монголии подтвердила, что данное влияние возможно. В техническое задание они включат эти вопросы и будут исследовать.

«Мы должны в течение двух лет изучить как положительные, так и отрицательные воздействия. В случае если обнаружится негативное влияние, то у нас автоматические возникает главная задача – постараться минимизировать его. Если же по результатам исследования отрицательных моментов будет больше, чем положительных, то данные проекты будут закрыты», – отметил эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэенсурэн Ёндонгомбо.

В декабре 2016 года Россия и Монголия договорились создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые связаны с планируемым строительством в Монголии сооружений на реке Селенге.