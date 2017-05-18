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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В автобусах Ташкента установят вентиляторы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в каждом столичном автобусе будут установлены по 3 вентилятора, а для водителей повесят шторки для защиты от солнца, но не закрывающие обзор.

Такое решение принято на видеоселекторном совещании 17 мая с участием и.о. председателя «Тошшахартрансхизмат» Хосила Холматова, начальников автопредриятий и сотрудников компании, передает uz24.uz.

Холматов также раскритиковал работу руководителей автобусных парков, отметив, что за 5 дней из 10, отведенных на улучшение работы общественного транспорта столицы, никаких ощутимых изменений не произошло, сообщает пресс-служба компании.

Заместителю директора 3-го автопарка предложили покинуть поста за халатность к работе, а также за то, что он не проводит разъяснительные работы среди водителей.

По указу правительства, для «Тошшахартрансхизмат» были закуплены оригинальные запчасти из Германии стоимостью 1,95 млн евро. Их установят в автобусах, которые простаивали долгое время.

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