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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД РК прокомментировал ситуацию с инвестициями ЕНПФ в азербайджанский банк

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал ситуацию с инвестициями ЕНПФ в азербайджанский банк, передает Tengrinews.kz.

"Как я понимаю, речь идет о пенсионных накоплениях, которые были инвестированы в этот азербайджанский банк, который оказался в такой непростой ситуации. Мы по дипломатическим каналам по мере поступления запросов будем активно взаимодействовать с соответствующими структурами Азербайджана", - сказала Кайрат Абдрахманов на брифинге в правительстве. Ранее стало известно, что Международный банк Азербайджана не может выполнять свои обязательства по выплатам.

Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, объем средств, вложенных Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляет 71,6 миллиарда тенге. Председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаева заявила, что в соответствии со статьей 35 закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", инвестиционное управление пенсионными активами пенсионного фонда осуществляет Национальный Банк.

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