Обвиненный в «экстремизме» гражданин Туркменистана пропал в местной тюрьме, - правозащитники

CA-NEWS (TM) - В настоящее время не менее 150-200 заключенных содержатся incommunicado в туркменских тюрьмах, некоторые находятся в изоляции на протяжении 15 лет, десятки умерли в заключении, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

В исследовании, опубликованном 16 мая директором центрально-азиатской программы Правозащитного центра «Мемориал» Виталием Пономаревым сообщается о судьбе осужденного по обвинению в «исламском экстремизме» гражданина Туркменистана, Аннамурада Атдаева 1986 года рождения.

По информации, полученной правозащитным Центром «Мемориал», в январе этого года гражданин Туркменистана Аннамурад Атдаев, ранее обучавшийся в университете «Аль-Азхар» в Каире, исчез в застенках туркменского ГУЛАГа вскоре после того, как был осужден по сфабрикованному обвинению в «исламском экстремизме», говорится в сообщении.

Жена Аннамурада гражданка России Дарья Атдаева, проживающая в Ставрополье, сообщила, что туркменские власти скрывают информацию о местонахождении ее мужа, он лишен прав на свидания и переписку, гарантированных туркменским законодательством, отмечает «Мемориал».

Сообщается, что, Атдаев, не посещавший Туркменистан с 2008 года, в начале марта 2016 года был вынужден вернуться в страну для переоформления паспорта.

По словам жены «он имел неосторожность прилететь на родину с бородой», чем вызвал повышенный интерес у сотрудников Министерства национальной безопасности (МНБ). Прямо в аэропорту его забрали на допрос, продолжавшийся несколько часов. Аннамурад рассказал жене, что после того, как его отпустили домой, он в тот же день сбрил бороду, позже купил пачку сигарет и носил с собой, пытаясь таким образом продемонстрировать сотрудникам спецслужб, что он — не «ваххабит», сообщает Мемориал.

Супруга Атдаева Дарья рассказала о том, что, супруга неоднократно вызывали на «беседы» в МНБ.

В ходе этих встреч сотрудники МНБ приводили детали из жизни его семьи в Каире, даже описывали обстановку арендованной квартиры, задавали вопросы о круге общения в Египте, туркменах, получающих там религиозное образование, сообщает в своей информации правозащитный центр «Мемориал».

Также сообщается, что без каких-либо законных оснований Аннамураду Атдаеву был запрещен выезд из Туркменистана.

Как рассказала Дарья, после очередного допроса супруг сообщил ей, что от него потребовали собрать информацию о мусульманах, проживающих в Ашхабаде, на что он не согласился.

«Он сам мне об этом рассказывал, говорил, что когда они его вызывали на очередной допрос, предлагали это»,- рассказала Дарья, отметив, что ее супругу предложили свободу в обмен на информацию.

Как сообщает правозащитная организация, 27 сентября 2016 года его привезли на очередную «беседу», после которой уже не отпустили. Он смог послать СМС о том, что задержан и не знает, что будет дальше. Однако, 13 декабря 2016 года дело Атдаева было рассмотрено в закрытом порядке Ашхабадским городским судом. Он был признан виновным по ст.174 ч.1 (заговор с целью захвата власти или насильственного изменения конституционного строя), ст.175 ч.2 (призывы к насильственному изменению конституционного строя), ст.177 ч.1 (возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды) и ст.275 ч.1 (организация преступного сообщества) УК Туркменистана и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд завершился в течение одного дня. Он не признал вину, но был лишен права выбора адвоката.

Супруга Атдаева рассказала, что родственники узнали о судебном заседании, только в день слушания, благодаря звонку знакомого, работающему в суде, но в зал суда их не пустили и они увидели Атдаева, только на выходе.

Также Дарья сообщила, что копии приговора родственникам не выдали, на запрос, с просьбой предоставить выписку о решении суда, пришел отказ, в котором и были указаны решение суда и статьи обвинения.

По неподтвержденным данным Атдаев содержится в строгой изоляции в секретной тюрьме Овадан-депе под Ашхабадом. В конце апреля обращение в связи с делом Атдаева было направлено в Рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям, сообщает Мемориал.

Дарья Атдаева, не получив информацию о местонахождении супруга, обратилась в МИД Российской Федерации. 15 мая посольство РФ в Ашхабаде направило запрос в соответственные учреждения Туркменистана о местонахождении Атдаева.

Ранее международные правозащитные организации, в том числе «Мемориал» и «Форум-18» сообщали о десятках граждан осужденных в Туркменистане по обвинениям в причастности к религиозному экстремизму.

Официальные власти Туркменистана отрицают наличие фактов преследования граждан по религиозным причинам.