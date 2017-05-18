Переговоры по Сирии не будут переносить из-за EXPO-2017 - МИД РК

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов заявил, что очередной раунд межсирийских переговоров в Астане, запланированный на середину июля, не будут переносить из-за проведения выставки EXPO-2017, сообщают казахстанские сми.

"Вопрос о переносе ни по срокам, ни по месту проведения не стоит. Я думаю, что у Казахстана сейчас достаточно потенциала, чтобы в рамках EXPO принять на своей площадке очередную встречу Астанинского процесса", - сказал Кайрат Абдрахманов на брифинге в правительстве. Он отметил, что подготовка к следующему раунду переговоров идет по графику.

"Мы продолжаем активно работать со странами-гарантами. Следующий раунд переговоров запланирован на середину июля. Перед этим должна состояться встреча в Анкаре. Этот график удерживается, мы активно готовимся к предстоящей встрече", - пояснил Кайрат Абдрахманов. "Я с особым вниманием отношусь к тому, что касается Сирии.

Глава нашего государства мгновенно отреагировал на просьбу президентов России и Турции принять на площадке Астаны переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в рамках прекращения боевых действий. Все это свидетельствует о том, что на Астану возлагается особая надежда", - добавил министр.



