В Узбекистане парень скончался после лечения у лже-лекаря

- В Узбекистане принимают жесткие меры против лиц, занимающихся незаконным врачеванием без специального разрешения и профессионального медицинского образования. Об этом сообщил сотрудник Министерства здравоохранения.

По его словам, в Узбекистане существует сильный контроль за деятельностью лже-лекарей, деятельность которых подвергает опасности жизни людей.

Недавно молодой парень скончался после курса «лечения» у жителя города Маргилан в Ферганской области Узбекистана Эрали Шералиева, который занимался незаконным врачеванием. Как пишет газета «Право» («Ҳуқуқ»), лже-лекарь поставил неправильный диагноз молодому парню, который обратился к нему с жалобой на кожное заболевание, а после начал «лечить» его мазью из свиного жира и мумиё, обвернув тело целлофановой пленкой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данный метод лечения вывел из строя нервную систему, систему кровообращения, повредил дыхательные пути, нарушил обмен веществ и привел к отеку мозга пациента. «Лекарь» привлечен к уголовной ответственности.

Многие лже-лекари активно рекламируют свою деятельность в узбекском сегменте глобальной сети. 54-летний врач из Ташкента Кахрамон Курбониязов говорит, что людям необходимо остерегаться «лекарей», размещающих свою рекламу в Интернете, обещая стопроцентное выздоровление от всех болезней.