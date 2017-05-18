РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане парень скончался после лечения у лже-лекаря
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане принимают жесткие меры против лиц, занимающихся незаконным врачеванием без специального разрешения и профессионального медицинского образования. Об этом сообщил сотрудник Министерства здравоохранения.

По его словам, в Узбекистане существует сильный контроль за деятельностью лже-лекарей, деятельность которых подвергает опасности жизни людей.

Недавно молодой парень скончался после курса «лечения» у жителя города Маргилан в Ферганской области Узбекистана Эрали Шералиева, который занимался незаконным врачеванием. Как пишет газета «Право» («Ҳуқуқ»), лже-лекарь поставил неправильный диагноз молодому парню, который обратился к нему с жалобой на кожное заболевание, а после начал «лечить» его мазью из свиного жира и мумиё, обвернув тело целлофановой пленкой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данный метод лечения вывел из строя нервную систему, систему кровообращения, повредил дыхательные пути, нарушил обмен веществ и привел к отеку мозга пациента. «Лекарь» привлечен к уголовной ответственности.

Многие лже-лекари активно рекламируют свою деятельность в узбекском сегменте глобальной сети. 54-летний врач из Ташкента Кахрамон Курбониязов говорит, что людям необходимо остерегаться «лекарей», размещающих свою рекламу в Интернете, обещая стопроцентное выздоровление от всех болезней.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×