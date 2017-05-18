Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США

CA-NEWS (CA) - Топ-500 богатейших людей мира 17 мая потеряли $35 млрд из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg, основываясь на данные своего рейтинга миллиардеров.

Пакет акций Microsoft, принадлежащий ее основателю, богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу (с состоянием в $86,6 млрд) подешевел на $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку. Состояние испанского миллиардера Амансио Ортеги сократилось на $355 млн, и он занял место Безоса с состоянием в $83,2 млрд.

Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг: акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрд. По оценке Bloomberg, он занимает пятое место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в $62,3 млрд.

Мировые фондовые индексы сократились на фоне скандала в США, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми и подозрений в связях президента Дональда Трампа с Россией.

Трамп уволил директора ФБР 9 мая по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса. Коми обвинили в «неспособности эффективно руководить» ведомством.