РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Машину с 14 килограммами гашиша задержали в Астане

CA-NEWS (KZ) - Машину с 14 килограммами гашиша задержали в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД. 17 мая в рамках проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудниками ДКНБ города совместно с Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны была проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы.

"В дачном обществе "Фламинго" был задержан водитель автомашины марки Mazda 323, гражданин О. 1978 года рождения, уроженец Жамбылской области. В ходе осмотра его автотранспортного средства обнаружен и изъят гашиш весом более 14 килограммов, что составило бы более 30 000 разовых доз для наркопотребления. Ранее, в 2007 году, данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности - к пяти годам лишения свободы за наркопреступления", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Вышеуказанные наркотические средства последний собирался сбыть на территории столицы. Стоимость изъятой особо крупной партии гашиша на черном рынке составляет более 11 миллионов тенге, отметили в полиции. Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Проводится расследование.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×