Машину с 14 килограммами гашиша задержали в Астане

CA-NEWS (KZ) - Машину с 14 килограммами гашиша задержали в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД. 17 мая в рамках проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудниками ДКНБ города совместно с Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны была проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы.

"В дачном обществе "Фламинго" был задержан водитель автомашины марки Mazda 323, гражданин О. 1978 года рождения, уроженец Жамбылской области. В ходе осмотра его автотранспортного средства обнаружен и изъят гашиш весом более 14 килограммов, что составило бы более 30 000 разовых доз для наркопотребления. Ранее, в 2007 году, данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности - к пяти годам лишения свободы за наркопреступления", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Вышеуказанные наркотические средства последний собирался сбыть на территории столицы. Стоимость изъятой особо крупной партии гашиша на черном рынке составляет более 11 миллионов тенге, отметили в полиции. Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Проводится расследование.



