Алишер Усманов записал видеообращение к Навальному, назвав российского оппозиционера «неучем» и «лузером» (видео)

CA-NEWS (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, на которого он недавно подал в суд.

В ролике Усманов обращается к Навальному на «ты». В начале видео он опровергает слова оппозиционера о том, что он якобы сидел в тюрьме за изнасилование. По словам Усманова, он действительно сидел в советское время, но «по реально сфабрикованному делу за кражу социалистической собственности». Бизнесмен отметил, что его судимость погашена в отличие от судимости Навального: «Из нас двоих уголовник — это ты».

Усманов также называет Навального «неучем» и говорит, что чувствует со стороны оппозиционера «страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена». Он также несколько раз ставит под сомнение юридическую квалификацию Навального.

Также Усманов опроверг, что когда-либо платил взятки, как утверждалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Навального. Он предложил оппозиционеру извиниться за выдвинутые в адрес миллиардера обвинения и «жить спокойно». Свое обращение Усманов закончил словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Видеообращение вышло в четверг, 18 мая в соцсети "ВКонтакте". В этот день суд должен начать предварительное рассмотрение иска Усманова о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного к Навальному.

11 апреля Усманов объявил, что собирается судиться с Навальным из-за расследования ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В фонде утверждали, что однокурсник премьера Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от Усманова как пожертвование земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. Навальный назвал это взяткой: «Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка. Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 миллиардов, быть не может».

Усманов опроверг слова Навального о взятке. Миллиардер заявил, что обменялся с фондом Елисеева: он передал организации усадьбу и участок в Знаменском, а взамен получил участок рядом со своим домом на Рублевке.