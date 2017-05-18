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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook оштрафовали на $122 млн за обман при приобретении WhatsApp
CA-NEWS (CA) - Антимонопольные органы ЕС оштрафовали компанию Facebook на 110 млн евро ($122 млн) за предоставление ложной информации во время проверки сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Штраф предъявлен сегодня, 18 мая, сообщает агентство Reuters.

Комиссия отметила, что компания, изучая сделку по приобретению WhatsApp в 2014 году, сообщила, что не планирует проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако это произошло спустя два года, отмечает издание.

Facebook заявил, что «ошибки, допущенные в поданных заявках 2014 года, не были преднамеренными и Комиссия подтвердила, что они не повлияли на результаты слияния».

«Штраф не будет отменять решение Комиссии об освобождении от покупки WhatsApp и не связано с отдельными расследованиями по вопросам защиты данных», - добавил он.

Комиссия могла бы оштрафовать Facebook до 1% от своей прибыли, что в сумме составило бы $276 млн, исходя из результатов 2016 года, но сообщило, что Facebook сотрудничал с Еврокомиссией и признал нарушение компании.

Санкции ЕС появились после того, как во вторник французский Facebook получил отдельный штраф в размере 150 тыс. евро ($168 тыс.) за неспособность предотвратить доступ рекламодателей к данным своих пользователей.

На прошлой неделе итальянские антимонопольные органы наложили штраф на компанию WhatsApp в размере 3 млн евро ($3,3 млн) за обязательство пользователей соглашаться делиться своими личными данными с Facebook.

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