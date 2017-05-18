Facebook оштрафовали на $122 млн за обман при приобретении WhatsApp

- Азия и мир, общество
- 15:19, 18 мая 2017
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Комиссия отметила, что компания, изучая сделку по приобретению WhatsApp в 2014 году, сообщила, что не планирует проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако это произошло спустя два года, отмечает издание.
Facebook заявил, что «ошибки, допущенные в поданных заявках 2014 года, не были преднамеренными и Комиссия подтвердила, что они не повлияли на результаты слияния».
«Штраф не будет отменять решение Комиссии об освобождении от покупки WhatsApp и не связано с отдельными расследованиями по вопросам защиты данных», - добавил он.
Комиссия могла бы оштрафовать Facebook до 1% от своей прибыли, что в сумме составило бы $276 млн, исходя из результатов 2016 года, но сообщило, что Facebook сотрудничал с Еврокомиссией и признал нарушение компании.
Санкции ЕС появились после того, как во вторник французский Facebook получил отдельный штраф в размере 150 тыс. евро ($168 тыс.) за неспособность предотвратить доступ рекламодателей к данным своих пользователей.
На прошлой неделе итальянские антимонопольные органы наложили штраф на компанию WhatsApp в размере 3 млн евро ($3,3 млн) за обязательство пользователей соглашаться делиться своими личными данными с Facebook.