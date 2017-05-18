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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане задумались над отменой нормы «по три гектара на корову»
CA-NEWS (KZ) - «Ведется работа по отмене нормы», согласно которой на каждую голову крупно рогатого скота должно быть не менее трех гектаров земли. Об этом сообщили в департаменте по поддержке сельхозкооперации Министерства сельского хозяйства Казахстана.

В официальном ответе не уточняется, когда отменят эту норму.

Причиной стали жалобы фермеров на требование постановления правительства, по которому у кооператива должна быть земля из расчета по три гектара на каждую корову. Фермеры говорят, что нелогичное требование в постановлении правительства препятствует созданию кооперативов.

«Где мы возьмем столько земли? В кооперативы в основном объединились мелкие фермеры. К тому же у каждого фермера отдельный госакт на землю», - говорит житель села Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области Акынбай Сариев.

Сотрудник управления сельского хозяйства Кызылординской области Медет Заненов говорит, что знаком с жалобами фермеров. По его словам, в правительство было направлено предложение об отмене этой нормы.

В Казахстане закон «О сельскохозяйственных кооперативах» вступил в силу осенью 2015 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, что «необходимо изменить структуру сельского хозяйства страны, ядром которого должны стать сильные кооперативы». После этого по республике начали проводить разъяснительную работу по созданию сельхозкооперативов и призывать к получению субсидий.

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