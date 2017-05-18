Мосгорсуд признал законным арест гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в подготовке теракта в Петербурге
- Узбекистан, общество
- 15:52, 18 мая 2017
- Просмотров: 246
CA-NEWS (UZ) - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест Шохисты Каримовой — предполагаемой соучастницы исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга.Об этом сообщил Пятый канал России.
Ранее Каримова заявила о своей невиновности и попросила судью об освобождении. Женщина также пыталась убедить присутствующих в зале суда, что её, якобы, «подставили».
Под арестом остаётся и другой фигурант по делу — Акрам Азимов— брат Аброра Азимова, которого следствие считает организатором теракта.
Напомним, что в результате взрыва 3 апреля в метро Петербурга в вагоне поезда погибли 15 человек, включая самого террориста, более 50 получили ранения.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь