Мосгорсуд признал законным арест гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в подготовке теракта в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест Шохисты Каримовой — предполагаемой соучастницы исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга.Об этом сообщил Пятый канал России.

Ранее Каримова заявила о своей невиновности и попросила судью об освобождении. Женщина также пыталась убедить присутствующих в зале суда, что её, якобы, «подставили».

Под арестом остаётся и другой фигурант по делу — Акрам Азимов— брат Аброра Азимова, которого следствие считает организатором теракта.

Напомним, что в результате взрыва 3 апреля в метро Петербурга в вагоне поезда погибли 15 человек, включая самого террориста, более 50 получили ранения.