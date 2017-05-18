ИГ взяло ответственность за атаку на офис афганской телерадиокомпании

- Отделение террористической группировки ИГ «Вилаят Хорасан» заявило, что его боевики ответственны за гибель журналистов в ходе нападения на представительство телерадиовещательной компании Radio Television Afghanistan (RTA) в городе Джелалабад, сообщает издание Khama Press.

В отчетах указывается, что нападение началось около 10 утра в среду, 17 мая.

Губернатор провинции Гулаб Мангал сообщил журналистам, что нападение закончилось после того, как все четыре террориста-смертника были ликвидированы силами безопасности. Он сказал, что столкновения между силами безопасности и нападающими продолжались почти три часа.

Мангал также добавил, что четыре человека, все работники телевидения, были убиты во время нападения и по меньшей мере еще 24 получили ранения. По словам Мангала, среди раненых 7 сотрудников службы безопасности и 17 гражданских лиц.